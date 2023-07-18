Неизвестный ночью попытался поджечь Мавзолей Ленина
10:00 18.07.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Москве неизвестный попытался поджечь Мавзолей Ленина. Инцидент произошёл минувшей ночью.
Как сообщает Telegram-канал «112», злоумышленник бросил бутылку с зажигательной смесью и попал в ограждение. Возгорания не последовало. Мужчина задержан. Говорит Москва
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