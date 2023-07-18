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Температура на юге Европы может достичь 50 градусов из-за волны жары из Сахары

10:05 18.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антициклон «Харон», надвигающийся на Европу из Сахары, угрожает европейским странам рекордными температурами до 50 градусов по Цельсию. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные метеослужб.

По информации агентства, температура на итальянском острове Сардиния к среде может увеличиться почти до 50 градусов. В среду в 23 крупнейших городах Италии будет действовать экстренное предупреждение министерства здравоохранения о сильной жаре.

В Афинах, Риме и Мадриде уже фиксируются высокие температуры. Как отмечает агентство, в европейских странах могут возникать пожары из-за сильных ветров. В частности, в окрестностях Афин огонь уже уничтожил несколько домов. На одном из Канарских островов — острове Пальма — из-за масштабных пожаров более 4 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться.

Bloomberg напоминает, что последний температурный рекорд был установлен в Европе в 2021 году, когда на итальянском острове Сицилия температура достигла 48,8 градуса. Экстремальные погодные явления в Северном полушарии наблюдаются все чаще. По данным Всемирной метеорологической организации, экстремальные погодные условия, вероятно, станут «новой нормой», добавляет агентство.

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