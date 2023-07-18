Температура на юге Европы может достичь 50 градусов из-за волны жары из Сахары
10:05 18.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Антициклон «Харон», надвигающийся на Европу из Сахары, угрожает европейским странам рекордными температурами до 50 градусов по Цельсию. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные метеослужб.
По информации агентства, температура на итальянском острове Сардиния к среде может увеличиться почти до 50 градусов. В среду в 23 крупнейших городах Италии будет действовать экстренное предупреждение министерства здравоохранения о сильной жаре.
В Афинах, Риме и Мадриде уже фиксируются высокие температуры. Как отмечает агентство, в европейских странах могут возникать пожары из-за сильных ветров. В частности, в окрестностях Афин огонь уже уничтожил несколько домов. На одном из Канарских островов — острове Пальма — из-за масштабных пожаров более 4 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться.
Bloomberg напоминает, что последний температурный рекорд был установлен в Европе в 2021 году, когда на итальянском острове Сицилия температура достигла 48,8 градуса. Экстремальные погодные явления в Северном полушарии наблюдаются все чаще. По данным Всемирной метеорологической организации, экстремальные погодные условия, вероятно, станут «новой нормой», добавляет агентство.
НОВОСТИ
- 10:32 18.07.2023
- Паводковые воды подступили к стенам Тадж-Махала в Индии
- 10:28 18.07.2023
- Сбер зарегистрировал программное обеспечение для управления банкоматами
- 10:20 18.07.2023
- США вновь пожаловались на российский истребитель в Сирии
- 10:00 18.07.2023
- Неизвестный ночью попытался поджечь Мавзолей Ленина
- 09:58 18.07.2023
- Собянин: Реабилитационно-образовательные центры Москвы в этом году окончили 11 медалистов
- 09:32 18.07.2023
- В Британии изучают подбитые на Украине российские танки
- 09:20 18.07.2023
- Условия для переговоров по Украине ухудшаются, их надо начать немедленно - Сийярто
- 09:05 18.07.2023
- ВС РФ пресекли попытку Киева атаковать 28 беспилотниками объекты на территории Крыма — МО
- 09:00 18.07.2023
- Во многих регионах Украины прогремели взрывы
- 23:05 17.07.2023
- Авиакатастрофа в Польше. Самолет Cessna упал на ангар с людьми
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать