0
0
42
НОВОСТИ

США вновь пожаловались на российский истребитель в Сирии

10:20 18.07.2023 Источник: Интерфакс

Действия пилота российского истребителя в небе над Сирией подвергли опасности жизни четырех членов экипажа американского самолета МС-12, сообщило во вторник издание Politico со ссылкой на официальные источники.

По их словам, в воскресенье российский истребитель "пролетел очень близко от американского самолета наблюдения, вынудив его пройти через турбулентный след".

Как отметили источники газеты, "перехват российским Су-35 помешал американскому экипажу безопасно управлять своим самолетом", назвав это "новым уровнем небезопасного поведения, которое может привести к несчастному случаю или гибели людей".

Politico пишет, что в последние недели российские истребители неоднократно преследовали американские беспилотные летательные аппараты MQ-9, "но последний инцидент вызвал тревогу, поскольку поставил под угрозу жизни американцев".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 18.07.2023
Паводковые воды подступили к стенам Тадж-Махала в Индии
0
9
10:28 18.07.2023
Сбер зарегистрировал программное обеспечение для управления банкоматами
0
14
10:05 18.07.2023
Температура на юге Европы может достичь 50 градусов из-за волны жары из Сахары
0
85
10:00 18.07.2023
Неизвестный ночью попытался поджечь Мавзолей Ленина
0
97
09:58 18.07.2023
Собянин: Реабилитационно-образовательные центры Москвы в этом году окончили 11 медалистов
0
88
09:32 18.07.2023
В Британии изучают подбитые на Украине российские танки
0
163
09:20 18.07.2023
Условия для переговоров по Украине ухудшаются, их надо начать немедленно - Сийярто
0
179
09:05 18.07.2023
ВС РФ пресекли попытку Киева атаковать 28 беспилотниками объекты на территории Крыма — МО
0
190
09:00 18.07.2023
Во многих регионах Украины прогремели взрывы
0
211
23:05 17.07.2023
Авиакатастрофа в Польше. Самолет Cessna упал на ангар с людьми
0
750

Возврат к списку