США вновь пожаловались на российский истребитель в Сирии

10:20 Источник: Интерфакс

Действия пилота российского истребителя в небе над Сирией подвергли опасности жизни четырех членов экипажа американского самолета МС-12, сообщило во вторник издание Politico со ссылкой на официальные источники.

По их словам, в воскресенье российский истребитель "пролетел очень близко от американского самолета наблюдения, вынудив его пройти через турбулентный след".

Как отметили источники газеты, "перехват российским Су-35 помешал американскому экипажу безопасно управлять своим самолетом", назвав это "новым уровнем небезопасного поведения, которое может привести к несчастному случаю или гибели людей".

Politico пишет, что в последние недели российские истребители неоднократно преследовали американские беспилотные летательные аппараты MQ-9, "но последний инцидент вызвал тревогу, поскольку поставил под угрозу жизни американцев".