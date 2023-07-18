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Паводковые воды подступили к стенам Тадж-Махала в Индии

10:32 18.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Паводковые воды вышедшей из берегов реки Ямуна подступили к стенам всемирно известного комплекса мавзолея Тадж-Махал в городе Агра (индийский северный штат Уттар-Прадеш). Об этом во вторник сообщает газета «Таймс оф Индиа».

Паводок затопил сад, расположенный у Тадж-Махала на берегу Ямуны, что произошло впервые за последние 45 лет. По данным Археологической службы Индии, отвечающей за сохранение мавзолея, вода не проникла в подвальные помещения Тадж-Махала, что могло бы создать опасность для возведенного в середине ХVII века беломраморного сооружения.

В 1978 году при разливе Ямуны водой оказались затоплены и занесены речным илом 22 помещения Тадж-Махала. После этого со стороны реки были построены специальные сооружения с целью защитить мавзолей от паводковых вод. Однако разлив Ямуны сейчас создает угрозу другим архитектурным и историческим памятникам в Агре.

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