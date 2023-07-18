0
0
4
НОВОСТИ

Сбер зарегистрировал программное обеспечение для управления банкоматами

10:28 18.07.2023

Сбер зарегистрировал еще четыре продукта для управления банкоматами в реестре отечественного программного обеспечения (ПО). Сертификацию в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ получили платформа автоматизации развития устройств самообслуживания «ПАРУС», система мониторинга и управления работоспособностью устройств самообслуживания ATMoSphere.Host, программа для допретензионного урегулирования сбоев «Сверка» и сервис вывода геопозиции объектов SmartWay. Эти программные продукты Сбер использует для управления своими устройствами самообслуживания и электронными очередями в офисах.

Платформа «ПАРУС» обеспечивает централизацию информации о работе банкоматов, информационно-платёжных терминалов, постаматов, автоматических депозитарных машин, электронных кассиров-рециркуляторов и других устройств.

Система ATMoSphere.Host – это единая точка мониторинга и управления работоспособностью устройств самообслуживания, она позволяет комплексно управлять удалёнными устройствами. ATMoSphere.Host используется в продуктах, доступных другим банкам (аренда банкоматов, а также система мониторинга и управления устройствами самообслуживания).

Программа «Сверка» предназначена для допретензионного урегулирования сбоев при проведении клиентских трансакций на устройствах самообслуживания, а также выявления отклонений в потоке данных трансакций.

Сервис SmartWay – это бэк-сервис вывода информации о банковских и партнерских объектах по геопозиции, функциональным возможностям и доступности. SmartWay позволяет получать данные о расположении объектов в заданном периметре, ближайших к геопозиции объектов, функциональности объекта и др.

В январе 2023 года в реестр отечественного ПО вошло управляющее ПО InterSphere, на котором работает 90% банкоматной сети Сбера. Также InterSphere доступно для других банков и компаний.

«Сертификацию Минцифры уже имеют пять наших программных продуктов для управления банкоматами. Она подтверждает высокое качество, надежность и защищенность ПО Сбера, – отметила Татьяна Галкина, старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка. – Использование собственного софта позволяет Сберу обеспечить максимальную независимость от сторонних вендоров, в том числе иностранных, а также гибкость в управлении сетью банкоматов для предоставления высококачественного клиентского сервиса и обеспечения высокого уровня доступности устройств».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 18.07.2023
Паводковые воды подступили к стенам Тадж-Махала в Индии
0
24
10:20 18.07.2023
США вновь пожаловались на российский истребитель в Сирии
0
72
10:05 18.07.2023
Температура на юге Европы может достичь 50 градусов из-за волны жары из Сахары
0
94
10:00 18.07.2023
Неизвестный ночью попытался поджечь Мавзолей Ленина
0
107
09:58 18.07.2023
Собянин: Реабилитационно-образовательные центры Москвы в этом году окончили 11 медалистов
0
97
09:32 18.07.2023
В Британии изучают подбитые на Украине российские танки
0
172
09:20 18.07.2023
Условия для переговоров по Украине ухудшаются, их надо начать немедленно - Сийярто
0
187
09:05 18.07.2023
ВС РФ пресекли попытку Киева атаковать 28 беспилотниками объекты на территории Крыма — МО
0
194
09:00 18.07.2023
Во многих регионах Украины прогремели взрывы
0
217
23:05 17.07.2023
Авиакатастрофа в Польше. Самолет Cessna упал на ангар с людьми
0
756

Возврат к списку