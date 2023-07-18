Сбер зарегистрировал программное обеспечение для управления банкоматами
10:28 18.07.2023
Сбер зарегистрировал еще четыре продукта для управления банкоматами в реестре отечественного программного обеспечения (ПО). Сертификацию в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ получили платформа автоматизации развития устройств самообслуживания «ПАРУС», система мониторинга и управления работоспособностью устройств самообслуживания ATMoSphere.Host, программа для допретензионного урегулирования сбоев «Сверка» и сервис вывода геопозиции объектов SmartWay. Эти программные продукты Сбер использует для управления своими устройствами самообслуживания и электронными очередями в офисах.
Платформа «ПАРУС» обеспечивает централизацию информации о работе банкоматов, информационно-платёжных терминалов, постаматов, автоматических депозитарных машин, электронных кассиров-рециркуляторов и других устройств.
Система ATMoSphere.Host – это единая точка мониторинга и управления работоспособностью устройств самообслуживания, она позволяет комплексно управлять удалёнными устройствами. ATMoSphere.Host используется в продуктах, доступных другим банкам (аренда банкоматов, а также система мониторинга и управления устройствами самообслуживания).
Программа «Сверка» предназначена для допретензионного урегулирования сбоев при проведении клиентских трансакций на устройствах самообслуживания, а также выявления отклонений в потоке данных трансакций.
Сервис SmartWay – это бэк-сервис вывода информации о банковских и партнерских объектах по геопозиции, функциональным возможностям и доступности. SmartWay позволяет получать данные о расположении объектов в заданном периметре, ближайших к геопозиции объектов, функциональности объекта и др.
В январе 2023 года в реестр отечественного ПО вошло управляющее ПО InterSphere, на котором работает 90% банкоматной сети Сбера. Также InterSphere доступно для других банков и компаний.
«Сертификацию Минцифры уже имеют пять наших программных продуктов для управления банкоматами. Она подтверждает высокое качество, надежность и защищенность ПО Сбера, – отметила Татьяна Галкина, старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка. – Использование собственного софта позволяет Сберу обеспечить максимальную независимость от сторонних вендоров, в том числе иностранных, а также гибкость в управлении сетью банкоматов для предоставления высококачественного клиентского сервиса и обеспечения высокого уровня доступности устройств».
НОВОСТИ
- 10:32 18.07.2023
- Паводковые воды подступили к стенам Тадж-Махала в Индии
- 10:20 18.07.2023
- США вновь пожаловались на российский истребитель в Сирии
- 10:05 18.07.2023
- Температура на юге Европы может достичь 50 градусов из-за волны жары из Сахары
- 10:00 18.07.2023
- Неизвестный ночью попытался поджечь Мавзолей Ленина
- 09:58 18.07.2023
- Собянин: Реабилитационно-образовательные центры Москвы в этом году окончили 11 медалистов
- 09:32 18.07.2023
- В Британии изучают подбитые на Украине российские танки
- 09:20 18.07.2023
- Условия для переговоров по Украине ухудшаются, их надо начать немедленно - Сийярто
- 09:05 18.07.2023
- ВС РФ пресекли попытку Киева атаковать 28 беспилотниками объекты на территории Крыма — МО
- 09:00 18.07.2023
- Во многих регионах Украины прогремели взрывы
- 23:05 17.07.2023
- Авиакатастрофа в Польше. Самолет Cessna упал на ангар с людьми
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать