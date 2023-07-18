Пять лодок ВСУ уничтожены при попытках форсирования Днепра

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы РФ за сутки пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в районе острова Васильков и попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр около Антоновки в Херсонской области. Уничтожены пять лодок и 27 военнослужащих, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск „Днепр“ в островной зоне предотвращена попытка проникновения ДРГ в районе острова Васильков, уничтожены две лодки, семь боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС). [Уничтожены] два 120-миллиметровых миномета, расчеты и боекомплект к ним, в районах населенного пункта Кизомыс (потери: шесть боевиков ВФУ уничтожены, трое получили ранения различной степени тяжести)», — сказал он.

На херсонском направлении пресечена попытка ВСУ форсировать Днепр в районе Антоновки, в результате огневого поражения уничтожены три лодки и 20 боевиков.