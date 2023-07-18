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Минфин будет наращивать объем госдолга

11:05 18.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин будет наращивать объем госдолга РФ в текущей ситуации, однако планирует остаться в пределах установленной границы в 20% ВВП, сообщила замминистра финансов Ирина Окладникова в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

«В целом у нас сейчас уровень долга, Галина Сергеевна (Изотова, исполняющая обязанности главы Счетной палаты — прим. ТАСС) озвучила, 22,8 трлн рублей — это 14,9% ВВП (по итогам 2022 года — прим. ТАСС). Это пока наша безопасная граница, хотя мы понимаем, что в условиях текущей ситуации мы долг будем наращивать, это безнадежная ситуация, и мы должны будем это делать, потому что у нас растет расходная часть, мы должны поддерживать экономику», — сказала Окладникова.

«Мы должны поддерживать военный блок, и наши четыре новые региона нуждаются в существенной поддержке. Поэтому мы будем наращивать долг, но будем стараться оставаться в безопасных границах. У нас безопасная граница, которую мы сами для себя наметили — это 20% ВВП. Она установлена как показатель в государственной программе. Это тот предельный долг, который мы в самой пессимистичной ситуации не должны перешагнуть», — отметила Окладникова.

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