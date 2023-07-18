0
0
114
НОВОСТИ

В Угличе предотвращена подготовка теракта россиянкой по заданию спецслужб Украины

11:20 18.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ сообщила о предотвращении подготовки теракта в Ярославской области. Задержана россиянка, собиравшая данные об объекте критической инфраструктуры по заданию украинских спецслужб, сообщили ТАСС во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ во взаимодействии с МВД РФ пресечена подготовка совершения террористического акта в Ярославской области. В результате проведенных мероприятий в Угличе задержана гражданка России 1987 г. р., осуществлявшая по заданию украинских спецслужб сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта», — сообщили в ЦОС.

Украинские спецслужбы в переписке с россиянкой, задержанной за подготовку теракта в Угличе Ярославской области, ориентировали ее на сбор информации о ГЭС. Это следует из переписки, опубликованной во вторник на видео, которое предоставил ТАСС Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Из опубликованного видео следует, что координаторов из числа спецслужб Украины интересовали координаты ГЭС, где они намеревались устроить взрыв. «В твоей области много ГЭС. Взорвем их на фиг, чтобы вывели войска из Бахмута», — сказано в опубликованном тексте.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 18.07.2023
Испанская компания могла шпионить для ЦРУ в ходе встреч экс-лидеров Латинской Америки — СМИ
0
21
12:00 18.07.2023
Движение судов из портов Украины по зерновой сделке сейчас отсутствует — координатор ООН
0
26
11:32 18.07.2023
Стороны конфликта на Украине не должны нападать на гражданские объекты — МИД КНР
0
103
11:05 18.07.2023
Минфин будет наращивать объем госдолга
0
141
11:00 18.07.2023
Пять лодок ВСУ уничтожены при попытках форсирования Днепра
0
154
10:32 18.07.2023
Паводковые воды подступили к стенам Тадж-Махала в Индии
0
184
10:28 18.07.2023
Сбер зарегистрировал программное обеспечение для управления банкоматами
0
185
10:20 18.07.2023
США вновь пожаловались на российский истребитель в Сирии
0
259
10:05 18.07.2023
Температура на юге Европы может достичь 50 градусов из-за волны жары из Сахары
0
233
10:00 18.07.2023
Неизвестный ночью попытался поджечь Мавзолей Ленина
0
232

Возврат к списку