В Угличе предотвращена подготовка теракта россиянкой по заданию спецслужб Украины
11:20 18.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ сообщила о предотвращении подготовки теракта в Ярославской области. Задержана россиянка, собиравшая данные об объекте критической инфраструктуры по заданию украинских спецслужб, сообщили ТАСС во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«ФСБ во взаимодействии с МВД РФ пресечена подготовка совершения террористического акта в Ярославской области. В результате проведенных мероприятий в Угличе задержана гражданка России 1987 г. р., осуществлявшая по заданию украинских спецслужб сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта», — сообщили в ЦОС.
Украинские спецслужбы в переписке с россиянкой, задержанной за подготовку теракта в Угличе Ярославской области, ориентировали ее на сбор информации о ГЭС. Это следует из переписки, опубликованной во вторник на видео, которое предоставил ТАСС Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Из опубликованного видео следует, что координаторов из числа спецслужб Украины интересовали координаты ГЭС, где они намеревались устроить взрыв. «В твоей области много ГЭС. Взорвем их на фиг, чтобы вывели войска из Бахмута», — сказано в опубликованном тексте.
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