Стороны конфликта на Украине не должны нападать на гражданские объекты — МИД КНР
11:32 18.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стороны конфликта на Украине должны воздерживаться от нападений на гражданские объекты и соблюдать международное гуманитарное право. Об этом во вторник на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать террористическую атаку на Крымский мост.
«Китай считает, что соответствующие стороны должны воздерживаться от нападения на гражданские объекты и инфраструктуру, обеспечивать безопасность гражданских лиц и соблюдать международное гуманитарное право», — заявила Мао Нин.
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