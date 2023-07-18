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НОВОСТИ

Стороны конфликта на Украине не должны нападать на гражданские объекты — МИД КНР

11:32 18.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стороны конфликта на Украине должны воздерживаться от нападений на гражданские объекты и соблюдать международное гуманитарное право. Об этом во вторник на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать террористическую атаку на Крымский мост.

«Китай считает, что соответствующие стороны должны воздерживаться от нападения на гражданские объекты и инфраструктуру, обеспечивать безопасность гражданских лиц и соблюдать международное гуманитарное право», — заявила Мао Нин.

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