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Испанская компания могла шпионить для ЦРУ в ходе встреч экс-лидеров Латинской Америки — СМИ

12:05 18.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Испанская охранная компания UC Global, SL могла шпионить для ЦРУ за ходом встреч экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа с другими бывшими южноамериканскими лидерами. Как сообщила во вторник газета El País, речь идет о том же предприятии, которое, как предполагается, вело слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне.

Издание ссылается на компьютерные данные владельца UC Global, SL Давида Моралеса, которые были получены в рамках заведенного в Испании расследования. Охранная компания была нанята правительством Эквадора для обеспечения безопасности посольства страны в Лондоне, где укрывался основатель организации WikiLeaks («Викиликс»). Предполагается, что Моралес приказал своим сотрудникам следить за ним.

По версии газеты, глава предприятия также шпионил за президентом Эквадора, особенно после того, когда тот покинул пост в 2017 году, чтобы передать информацию его преемнику Ленину Морено. В частности, слежке подверглись две дочери Корреа, когда он был главой государства. Согласно новому анализу компьютера Моралеса, название ЦРУ несколько раз появляется на внешнем жестком диске, на котором он хранил сведения о проектах и операциях UC Global, SL.

Так, была обнаружена папка, в которой собраны подробности встреч Корреа с несколькими бывшими президентами стран Латинской Америки, в частности, Аргентины, Бразилии и Уругвая. Как поясняет издание, в 2018 году сотрудники испанской охранной компании сопровождали экс-лидера Эквадора. Моралес также подготовил отчеты о частных встречах Корреа, который прекратил пользоваться услугами UC Global, SL в мае 2019 года.

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