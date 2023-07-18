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В Думу внесли проект поправок в УК РФ о пяти годах тюрьмы за пропаганду экстремизма

12:20 18.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект поправок в Уголовный кодекс (УК) РФ о наказании до пяти лет лишения свободы за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма внесен в Госдуму. Об этом сообщил во вторник в своем телеграм-канале глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Вместе с коллегами внесли на рассмотрение Госдумы поправку в уголовный кодекс об ответственности за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма. Изменения предлагается внести в статью 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Ответственность будет грозить также за публичное оправдание или пропаганду экстремизма наравне с ответственностью за призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Наказание по этой статье предусмотрено от штрафа [в размере] до 300 тысяч рублей и вплоть до пяти лет лишения свободы», — отметил парламентарий.

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