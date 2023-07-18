Для украинцев природно говорить на русском и украинском - министр культуры Украины

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр культуры Украины Александр Ткаченко признал, что владение русским и украинским языками является естественным для украинцев.

«Мы от рождения двуязычные — российско-украинские. Для нас это природное состояние», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

Министр признал это, когда пытался убедить, что украинцы смогут массово выучить английский язык, как того будет требовать инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о статусе английского как языка международного общения.