Для украинцев природно говорить на русском и украинском - министр культуры Украины
12:32 18.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр культуры Украины Александр Ткаченко признал, что владение русским и украинским языками является естественным для украинцев.
«Мы от рождения двуязычные — российско-украинские. Для нас это природное состояние», — сказал он в эфире телеканала «Рада».
Министр признал это, когда пытался убедить, что украинцы смогут массово выучить английский язык, как того будет требовать инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о статусе английского как языка международного общения.
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