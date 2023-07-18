0
0
85
НОВОСТИ

Сбер впервые организовал покупку компании в Индии через аккредитив

12:58 18.07.2023

Сбер организовал для своего российского клиента сделку слияния-поглощения индийской компании, что позволило отечественной компании выйти на индийский рынок через приобретение готового бизнеса в своей отрасли.

Все расчеты между сторонами сделки были произведены аккредитивом от Сбера через филиал банка в Индии. Сбер также взял на себя обязательства по сопровождению сделки: организацию логистики, подготовку юридической документации и перевод на английский язык.

Банк впервые провел российско-индийскую сделку слияния-поглощения с оплатой через аккредитив. Сделку удалось завершить за месяц, что в несколько раз быстрее, чем стандартная длительность таких операций.

«Сбер в своей внешней экономической деятельности активно развивает индийское направление: мы стремительно наращиваем как показатели нашего филиала в Индии, так и набор доступных нашим клиентам финансовых инструментов, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – Сбер выступает надежным партнером во взаимоотношениях между российскими и индийскими контрагентами, в частности, использование аккредитивов при расчетах гарантирует сохранность средств и безопасность платежей».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 18.07.2023
РФ не вернется в зерновую сделку только на основе заверений Запада и ООН — Захарова
0
36
13:20 18.07.2023
ВС РФ нанесли удар возмездия по объектам, где готовились теракты против России
0
74
13:05 18.07.2023
В Мелитополе произошел взрыв, сработала система ПВО
0
104
13:00 18.07.2023
Подлодка США с ядерным оружием находится в Южной Корее — представитель Белого Дома
0
101
12:32 18.07.2023
Для украинцев природно говорить на русском и украинском - министр культуры Украины
0
156
12:30 18.07.2023
Ассистент Салют поможет незрячим перевести деньги в СберБанк Онлайн
0
140
12:20 18.07.2023
В Думу внесли проект поправок в УК РФ о пяти годах тюрьмы за пропаганду экстремизма
0
174
12:18 18.07.2023
Собянин: В Москве работает пять оснащенных по последнему слову техники онкоцентров
0
174
12:05 18.07.2023
Испанская компания могла шпионить для ЦРУ в ходе встреч экс-лидеров Латинской Америки — СМИ
0
181
12:00 18.07.2023
Движение судов из портов Украины по зерновой сделке сейчас отсутствует — координатор ООН
0
175

Возврат к списку