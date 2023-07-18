Сбер впервые организовал покупку компании в Индии через аккредитив

12:58

Сбер организовал для своего российского клиента сделку слияния-поглощения индийской компании, что позволило отечественной компании выйти на индийский рынок через приобретение готового бизнеса в своей отрасли.

Все расчеты между сторонами сделки были произведены аккредитивом от Сбера через филиал банка в Индии. Сбер также взял на себя обязательства по сопровождению сделки: организацию логистики, подготовку юридической документации и перевод на английский язык.

Банк впервые провел российско-индийскую сделку слияния-поглощения с оплатой через аккредитив. Сделку удалось завершить за месяц, что в несколько раз быстрее, чем стандартная длительность таких операций.

«Сбер в своей внешней экономической деятельности активно развивает индийское направление: мы стремительно наращиваем как показатели нашего филиала в Индии, так и набор доступных нашим клиентам финансовых инструментов, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – Сбер выступает надежным партнером во взаимоотношениях между российскими и индийскими контрагентами, в частности, использование аккредитивов при расчетах гарантирует сохранность средств и безопасность платежей».