Подлодка США с ядерным оружием находится в Южной Корее — представитель Белого Дома

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стратегическая подводная лодка ВМС США с ядерным вооружением на борту находится в южнокорейском порту Пусан. Об этом сообщил во вторник журналистам в Сеуле координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл по итогам консультаций с южнокорейскими коллегами.

«В настоящий момент американская ядерная подводная лодка находится в Пусане», — подчеркнул он, добавив, что такой заход субмарины в южнокорейский порт происходит впервые за несколько десятилетий и призван продемонстрировать приверженность Вашингтона договоренностям с Сеулом о расширенном сдерживании КНДР.