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НОВОСТИ

В Мелитополе произошел взрыв, сработала система ПВО

13:05 18.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел в Мелитополе Запорожской области, сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила в своем телеграм-канале администрация города.

«В Мелитополе прозвучал взрыв. Сработала система ПВО», — говорится в сообщении.

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