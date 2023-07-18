ВС РФ нанесли удар возмездия по объектам, где готовились теракты против России

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, где готовились теракты с применением безэкипажных катеров. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одессы», — заявил Конашенков.

По его словам, также в районе Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. тонн. Они обеспечивали военную технику Вооруженных сил Украины горючим. «Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах», — подчеркнул он.