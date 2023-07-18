РФ не вернется в зерновую сделку только на основе заверений Запада и ООН — Захарова
13:32 18.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия больше не намерена доверять обещаниям стран Запада и ООН по зерновой сделке, возвращение в нее возможно только после конкретных результатов. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.
«Мы исходили из того, что дали все возможности генеральному секретарю ООН [Антониу Гутерришу], готовы были вместе с ним работать, делали от нас все зависящее для разблокировки ситуации. Больше на заверения, обещания и какие-то вброшенные инициативы в последний момент, лишь бы только мы сказали „да“, мы не пойдем. Только конкретные результаты. И когда эта конкретика будет предъявлена — только тогда, может быть, будет возможно раздумать относительно возвращения в эту сделку», — сказала дипломат.
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