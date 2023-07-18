РФ получила подтверждение об участии в саммите Россия — Африка от 49 стран

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия на сегодняшний день получила подтверждение об участии в саммите Россия — Африка от 49 стран. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции заместитель директора Департамента Африки МИД РФ Александр Поляков.

«На данный момент мы получили подтверждение об участии от 49 африканских делегаций, при этом около половины стран Африки будут представлены на самом высоком уровне — глав государств и правительств», — сказал он.