Глава ВЦИОМа озвучил число граждан, покинувших Россию с начала СВО

14:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава ВЦИОМа назвал число покинувших Россию граждан с начала СВО. По разным оценкам, это от 500 до 800 тысяч человек.

Точную цифру назвать нельзя, потому что данные социологов, таможенной и пограничной служб не отражают реальную картину такой миграции. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор ВЦИОМа Валерий Фёдоров.

«Верхние оценки, сколько же уехали, варьируются в диапазоне между полумиллионом и 800 тыс. человек примерно. Самые высокие верхние оценки — это около миллиона. В стране порядка 146 миллионов человек, так что на общем фоне это не очень много.

К сожалению, точных цифр нет. Социологи своими методами их установить не могут, потому что мы опрашиваем тех, кто находится в РФ. Таможенная и пограничная статистика также не фиксирует тех, кто уезжает. Они не говорят, что они покидают страну, — это всё под туризм, бизнес-поездки маскируется. Кроме того, многие уезжают, но паспорта российские оставляют. Очень мало тех, кто отказывается от гражданства».

Многие уехавшие россияне возвращаются назад, отметил Фёдоров. По его мнению, поток этих людей увеличится, если в России не будет «серьёзных потрясений».

«Мы видели летом прошлого года возвратную волну после весенней волны отъездов. После сентябрьской мобилизации [этот период — прим. ГМ] был длиннее, потому что шок был серьёзнее. С этой весны мы фиксируем рост возвращающихся, летом он продолжается. Рискну предположить, что, если дальнейших серьёзных потрясений уровня частичной мобилизации не повторится, а социально-экономическая ситуация не будет обваливаться, то поток возвращенцев будет только нарастать».