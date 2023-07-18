Единство Русской православной церкви сохраняется, но оно «недостаточно прочное» — патриарх

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Русской православной церкви сохраняется единство, однако оно недостаточно прочное. Об этом заявил после литургии в Троице-Сергиевой лавре Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Уповать только приходится на то, что сохраняется — хотя и еще, к сожалению, недостаточно ярко выражаемое и недостаточно, на мой взгляд, прочное — единство Русской православной церкви. И сегодня те же силы, которые стремились разделить страну и народ наш, делают все для того, чтобы оторвать православную церковь на Украине от полноты Русской православной церкви. И что-то удалось сделать коварным путем через учреждение расколов, разделений», — сказал патриарх.

Предстоятель РПЦ выразил надежду, что, как только исчезнет мощная политическая поддержка раскольнических тенденций на Украине, православная церковь вновь воссоединится и на пространстве исторической Руси прекратятся разделения. По словам патриарха, речь идет «не о каких-то политических концепциях и целях, а о восстановлении справедливости».