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НОВОСТИ

В армию РФ будут поставлять больше истребителей пятого поколения — Мишустин

16:00 18.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки истребителей пятого поколения в Вооруженные силы РФ планируется нарастить, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В России к таким боевым самолетам относится Су-57. «Планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения», — сообщил глава кабмина на заседании координационного совета по обеспечению потребностей армии.

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