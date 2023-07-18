В армию РФ будут поставлять больше истребителей пятого поколения — Мишустин
16:00 18.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поставки истребителей пятого поколения в Вооруженные силы РФ планируется нарастить, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В России к таким боевым самолетам относится Су-57. «Планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения», — сообщил глава кабмина на заседании координационного совета по обеспечению потребностей армии.
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