Парламентарии смогут выехать за рубеж только по решению спикера палаты
16:12 18.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании во вторник проголосовала за поправку, согласно которой председатели Совфеда и Госдумы будут принимать решения о выезде за границу сенаторов и депутатов.
Согласно действующим нормам, все депутаты Госдумы и сенаторы на период исполнения ими своих полномочий допускаются к сведениям, составляющим гостайну. Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта, уточняющего нормы о допуске к гостайне. Изменения предлагается внести в федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Согласно документу, решение об ограничении права на выезд из РФ сенаторов и депутатов Госдумы, осведомленных о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях, будут принимать соответственно спикер СФ и председатель Госдумы.
Поправки также касаются порядка выезда за границу депутатов заксобраний и глав муниципальных образований, допущенных к сведениям, составляющим гостайну. Решение об их выезде будет приниматься председателем регионального парламента и главой субъекта РФ соответственно.
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