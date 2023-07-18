Люди возвращаются в Мариуполь, численность населения достигла 270 тыс. человек — Хуснуллин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Люди активно начали возвращаться в Мариуполь, сейчас численность населения города достигла 270 тыс. человек. Об этом во время открытого диалога в Совете Федерации сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Буквально несколько дней назад был в Мариуполе. <…> Дороги ремонтируются, люди активно возвращаются, <…> уже более 270 тыс. населения мы видим», — сказал он.