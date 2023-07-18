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НОВОСТИ

Люди возвращаются в Мариуполь, численность населения достигла 270 тыс. человек — Хуснуллин

17:00 18.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Люди активно начали возвращаться в Мариуполь, сейчас численность населения города достигла 270 тыс. человек. Об этом во время открытого диалога в Совете Федерации сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Буквально несколько дней назад был в Мариуполе. <…> Дороги ремонтируются, люди активно возвращаются, <…> уже более 270 тыс. населения мы видим», — сказал он.

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