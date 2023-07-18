Люди возвращаются в Мариуполь, численность населения достигла 270 тыс. человек — Хуснуллин
17:00 18.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Люди активно начали возвращаться в Мариуполь, сейчас численность населения города достигла 270 тыс. человек. Об этом во время открытого диалога в Совете Федерации сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Буквально несколько дней назад был в Мариуполе. <…> Дороги ремонтируются, люди активно возвращаются, <…> уже более 270 тыс. населения мы видим», — сказал он.
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