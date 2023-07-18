США в ближайшие дни объявят о выделении Киеву пакета военной помощи на $1,3 млрд — Reuters

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США в ближайшие дни объявят о выделении Украине очередного пакета военной помощи на $1,3 млрд. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

По словам его источников из числа должностных лиц США, в пакет войдут средства ПВО, системы для противодействия беспилотникам, барражирующие и другие боеприпасы.