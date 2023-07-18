Автобусы пока не смогут проехать по Крымскому мосту - Хуснуллин

18:37 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возобновление движения автобусов по Крымскому мосту на текущий момент не планируется в связи с тем, что автомобильная полоса может выдержать лишь вес 3-5 тонн, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Автобусы мы пока не планируем запускать, потому что та полоса которая сегодня [работает], <…> может выдержать нагрузку 3-5 тонн, мы не хотим рисковать», — сказал он.