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НОВОСТИ

Илону Маску интересно, на что конкретно идут деньги, которые США выделяют на помощь Украине

20:30 18.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск призвал раскрыть информацию о том, на что расходуются средства, выделенные Вашингтоном на помощь Украине.

«Было бы неплохо, если бы общественность имела хоть какое-то представление о том, на что расходуются деньги», — написал миллиардер во вторник в Twitter. Таким образом Маск отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что США намерены выделить Киеву новый пакет военной помощи на сумму $1,3 млрд.

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