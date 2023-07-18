Илону Маску интересно, на что конкретно идут деньги, которые США выделяют на помощь Украине

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск призвал раскрыть информацию о том, на что расходуются средства, выделенные Вашингтоном на помощь Украине.

«Было бы неплохо, если бы общественность имела хоть какое-то представление о том, на что расходуются деньги», — написал миллиардер во вторник в Twitter. Таким образом Маск отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что США намерены выделить Киеву новый пакет военной помощи на сумму $1,3 млрд.