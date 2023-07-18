В Италии и Франции, страдающих от жары, вновь побиты температурные рекорды

20:45 Источник: Интерфакс

На юге Франции во вторник температура воздуха поднялась до самого высокого за всю историю наблюдений уровня, сообщает французская метеорологическая служба.

Так, в департаменте Арьеж воздух впервые за историю метеонаблюдений прогрелся до 40,6 градуса по Цельсию. Рекордная температура зафиксирована и в Ренно на Корсике - 38,3 градуса по Цельсию.

В Италии также регистрируют рекорды. В Риме во вторник пал установленный в июне прошлого года рекорд в 40,7 градуса по Цельсию. Так, температура воздуха достигла 41,8 градуса по Цельсию.