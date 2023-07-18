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Пара российских самолетов Бе-200ЧС отправились в Турцию на тушение лесных пожаров

22:20 18.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два самолета-амфибии Бе-200ЧС вылетели в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«По указанию президента Российской Федерации и в соответствии с запросом турецкой стороны два самолета-амфибии российского чрезвычайного ведомства вылетели с аэропорта Платов г. Ростов-на-Дону в города Мугла и Измир Турецкой Республики для тушения крупных лесных пожаров», — сказали в МЧС.

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