Пара российских самолетов Бе-200ЧС отправились в Турцию на тушение лесных пожаров
22:20 18.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По указанию президента Российской Федерации и в соответствии с запросом турецкой стороны два самолета-амфибии российского чрезвычайного ведомства вылетели с аэропорта Платов г. Ростов-на-Дону в города Мугла и Измир Турецкой Республики для тушения крупных лесных пожаров», — сказали в МЧС.
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