Удар возмездия по Одессе длился больше часа - СМИ
09:00 19.07.2023 Источник: Lenta.ru
Российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Утверждается, что налет длился дольше часа. В нем были задействованы авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России и Военно-морской флот. Инфраструктуру противника поражали авиационными ракетами Х-22, крылатыми ракетами «Калибр» и беспилотниками-камикадзе.
Военкоры отмечают, что, вероятно, поражено топливохранилище в граничащем с Одессой Ильичевске. Судя по поступающим кадрам, там также загорелся порт.
Позднее подтвердилось, что одной из целей была нефтебаза в Одессе, сейчас там бушует пожар.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что слышны взрывы и работа противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской областях. Также, по его словам, нанесен удар по находящемуся под контролем Украины Запорожью. Lenta.Ru
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