Жителей четырех сел в Крыму эвакуируют из-за пожара на полигоне
09:05 19.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жителей четырех эвакуируют из-за пожара на полигоне в Крыму ориентировочно на сутки, сообщил в среду в телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков.
«Проводится отселение четырех сел. Ориентировочно на сутки», — написал он.
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