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Жителей четырех сел в Крыму эвакуируют из-за пожара на полигоне

09:05 19.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жителей четырех эвакуируют из-за пожара на полигоне в Крыму ориентировочно на сутки, сообщил в среду в телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

«Проводится отселение четырех сел. Ориентировочно на сутки», — написал он.

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