Генсек ООН нарушил законы дипломатической переписки, обнародовав письмо Путину — МИД РФ
09:20 19.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, вопреки всем законам дипломатической переписки, фактически обнародовал свое личное послание президенту РФ Владимиру Путину относительно судьбы зерновой сделки в последний день действия этой инициативы. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.
«В последний день работы черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия генсекретарь ООН выступил с соответствующим развернутым пресс-релизом. Помимо очередного передергивания фактов о выполнении Стамбульских договоренностей, Гутерриш, вопреки всем законам дипломатической переписки, фактически обнародовал свое личное послание на имя президента Российской Федерации Владимира Путина. К сожалению, то же самое случилось и с предыдущим посланием от 24 апреля по аммиакопроводу Тольятти — Одесса», — отметили в дипведомстве. Там добавили, что вынуждены так же публично отреагировать на этот шаг генсека организации «с изложением реальных обстоятельств дела».
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