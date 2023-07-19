ЕС призвал Аргентину не вступать в БРИКС во время конфликта на Украине — Bloomberg

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз в ходе саммита ЕС и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) в Брюсселе призвал Аргентину не присоединяться к группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) во время конфликта на Украине. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в ЕС.

По его данным, Евросоюз заявил Аргентине, что вступление страны в БРИКС во время украинского конфликта «было бы неверным сигналом». Источник добавил, что страна в ближайшее время не будет вступать в объединение.