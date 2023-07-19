Шестилетнюю девочку, пропавшую в Шахтах, нашли живой
10:00 19.07.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Пропавшую в Шахтах шестилетнюю девочку нашли живой. Поиски ребёнка начались после того, как она ушла с детской площадки с неизвестным мужчиной.
«В ходе проведённых сотрудниками регионального СК и сотрудниками полиции следственных действий и оперативных мероприятий девочка найдена живой», — сообщил представитель следственного управления СКР по Ростовской области.
Подозреваемый в похищении ребёнка задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, девочку обнаружили дома у подозреваемого. Её осматривают медики. Говорит Москва
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