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Шестилетнюю девочку, пропавшую в Шахтах, нашли живой

10:00 19.07.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Пропавшую в Шахтах шестилетнюю девочку нашли живой. Поиски ребёнка начались после того, как она ушла с детской площадки с неизвестным мужчиной.

«В ходе проведённых сотрудниками регионального СК и сотрудниками полиции следственных действий и оперативных мероприятий девочка найдена живой», — сообщил представитель следственного управления СКР по Ростовской области.

Подозреваемый в похищении ребёнка задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, девочку обнаружили дома у подозреваемого. Её осматривают медики.  Говорит Москва

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