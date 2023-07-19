Наместник лавры в Киеве написал, что его арест в СИЗО контролирует «первый человек» Украины

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) Павел заявил, что его нахождение в СИЗО в Киеве контролирует «первый человек страны».

14 июля Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Службы безопасности Украины (СБУ) и изменил меру пресечения митрополиту с домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа с возможностью внесения залога в размере 33 млн гривен (более $900 тыс.).

«Пишу вам из Лукьяновского СИЗО города Киева, где в 1920-1930-х годах была заключена братия нашей святой лавры. От меня требовали, чтобы мы вышли из лавры, чтобы сдать вас и ваших родных в будущем для шантажа и проверок Службой безопасности Украины, чего я не сделал. <…> Услышал в СИЗО в коридоре, что я под особым присмотром: три замка и, по-видимому, ключи у разных людей, контролирует первый человек страны», — написал Павел в письме, текст которого опубликовал телеграм-канал LAVRA Live. Письмо датировано 17 июля.

«Все обвинения — это полнейшая ложь. Лукавые свидетели, в том числе из братии, не могут мне поставить что-либо в обвинение. Адвокаты очень способные, но их никто не слушает. Свидетельствую об этом, потому что в моем корпусе все политические заключенные. Решения судьи давным-давно заготовлены», — подчеркнул он. Митрополит также попросил от верующих молитв. «Я человек Святой Церкви, верующий, с Божией помощью выдержу все», — написал наместник лавры.