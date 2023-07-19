Минобороны Великобритании сообщило о планах обновить свои ядерные боеголовки

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания наряду с модернизацией средств доставки ядерного оружия обновит свои ядерные боеголовки. Об этом говорится в опубликованном во вторник обновленном плане развития королевских ВС на ближайшие годы.

«В 2016 году парламент проголосовал за обновление наших сил ядерного сдерживания и замену подводных лодок типа Vanguard на четыре новые субмарины типа Dreadnought. Данная программа идет в соответствии с графиком: первая подлодка этого типа поступит на вооружение в начале 2030-х годов. Для обеспечения эффективности средств сдерживания на протяжении всего периода эксплуатации [подлодок] типа Dreadnought мы также заменим наши ядерные боеголовки. И подлодки типа Dreadnought, и заменяемые боеголовки разрабатываются и создаются в Великобритании», — сказано в документе.

«В знак признания того, что наши силы ядерного сдерживания занимают центральное место [в оборонной стратегии], Минобороны получило дополнительно 3 млрд фунтов ($3,9 млрд) на ближайшие два года и еще 6 млрд фунтов ($7,8 млрд) на последующие три года», — отмечается в плане. В настоящее время британский военный бюджет составляет 48,6 млрд фунтов ($63,4 млрд) в год. Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что оборонный бюджет королевства на 2024 год впервые в истории превысит 50 млрд фунтов ($65 млрд).

Всего на вооружении британских ВМС в данный момент имеются четыре атомные подводные лодки типа Vanguard, построенные в 1990-е годы. Речь идет о субмаринах HMS Victorious, HMS Vanguard, HMS Vigilant и HMS Vengeance. Согласно опубликованному в 2021 году Комплексному обзору вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, к началу 2030-х годов эти субмарины станут заменять на подлодки типа Dreadnought. В документе также говорилось, что число британских ядерных боеголовок будет увеличено с 225 до 260.