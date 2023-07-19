США готовят меры против Киргизии из-за России - WP

10:32 Источник: Lenta.ru

Власти США готовят экономические меры в отношении Киргизии из-за подозрений в обходе введенных против России санкций. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что таким образом они хотят вынудить Киргизию прекратить экспорт в Россию подсанкционных товаров. «Администрация [американского президента Джо] Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить эту торговлю», — говорится в материале.

По данным издания, перед тем, как пойти на этот шаг, американские и европейские дипломаты неоднократно приезжали с визитом в Бишкек, однако результата это не принесло. Уточняется, что Вашингтон может обнародовать подготовленные меры уже на этой неделе. Lenta.Ru