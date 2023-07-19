США готовят меры против Киргизии из-за России - WP
10:32 19.07.2023 Источник: Lenta.ru
Власти США готовят экономические меры в отношении Киргизии из-за подозрений в обходе введенных против России санкций. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников.
Отмечается, что таким образом они хотят вынудить Киргизию прекратить экспорт в Россию подсанкционных товаров. «Администрация [американского президента Джо] Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить эту торговлю», — говорится в материале.
По данным издания, перед тем, как пойти на этот шаг, американские и европейские дипломаты неоднократно приезжали с визитом в Бишкек, однако результата это не принесло. Уточняется, что Вашингтон может обнародовать подготовленные меры уже на этой неделе. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 11:00 19.07.2023
- Суд приговорил к 12 годам лишения свободы задержанного в РФ агента украинской разведки
- 10:20 19.07.2023
- Минобороны Великобритании сообщило о планах обновить свои ядерные боеголовки
- 10:05 19.07.2023
- Наместник лавры в Киеве написал, что его арест в СИЗО контролирует «первый человек» Украины
- 10:00 19.07.2023
- Шестилетнюю девочку, пропавшую в Шахтах, нашли живой
- 09:32 19.07.2023
- ЕС призвал Аргентину не вступать в БРИКС во время конфликта на Украине — Bloomberg
- 09:20 19.07.2023
- Генсек ООН нарушил законы дипломатической переписки, обнародовав письмо Путину — МИД РФ
- 09:05 19.07.2023
- Жителей четырех сел в Крыму эвакуируют из-за пожара на полигоне
- 09:00 19.07.2023
- Удар возмездия по Одессе длился больше часа - СМИ
- 22:20 18.07.2023
- Пара российских самолетов Бе-200ЧС отправились в Турцию на тушение лесных пожаров
- 21:15 18.07.2023
- Госдеп отрицает причастность США к атаке на Крымский мост
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать