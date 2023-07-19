Суд приговорил к 12 годам лишения свободы задержанного в РФ агента украинской разведки

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агент Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Александр Цилык, задержанный в 2021 году при оборудовании схронов и переправке в РФ самодельных взрывных устройств, признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщили ТАСС во 2-м Западном окружном военном суде.

«Суд приговорил Цилыка к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима. Он признал вину частично, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений», — сказал собеседник агентства.