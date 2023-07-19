0
0
16
НОВОСТИ

Суд приговорил к 12 годам лишения свободы задержанного в РФ агента украинской разведки

11:00 19.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агент Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Александр Цилык, задержанный в 2021 году при оборудовании схронов и переправке в РФ самодельных взрывных устройств, признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщили ТАСС во 2-м Западном окружном военном суде.

«Суд приговорил Цилыка к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима. Он признал вину частично, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений», — сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 19.07.2023
США готовят меры против Киргизии из-за России - WP
0
99
10:20 19.07.2023
Минобороны Великобритании сообщило о планах обновить свои ядерные боеголовки
0
108
10:05 19.07.2023
Наместник лавры в Киеве написал, что его арест в СИЗО контролирует «первый человек» Украины
0
128
10:00 19.07.2023
Шестилетнюю девочку, пропавшую в Шахтах, нашли живой
0
148
09:32 19.07.2023
ЕС призвал Аргентину не вступать в БРИКС во время конфликта на Украине — Bloomberg
0
211
09:20 19.07.2023
Генсек ООН нарушил законы дипломатической переписки, обнародовав письмо Путину — МИД РФ
0
238
09:05 19.07.2023
Жителей четырех сел в Крыму эвакуируют из-за пожара на полигоне
0
239
09:00 19.07.2023
Удар возмездия по Одессе длился больше часа - СМИ
0
256
22:20 18.07.2023
Пара российских самолетов Бе-200ЧС отправились в Турцию на тушение лесных пожаров
0
706
21:15 18.07.2023
Госдеп отрицает причастность США к атаке на Крымский мост
0
739

Возврат к списку