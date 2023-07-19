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Аргентине впервые удалось добиться включения темы Мальвин в заявление саммита ЕС и СЕЛАК

11:05 19.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Аргентины впервые добились включения в заявление участников саммита ЕС и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) темы спорных Мальвинских (Фолклендских) островов. Об этом сообщило во вторник министерство иностранных дел южноамериканской страны.

«Впервые в истории отношений между СЕЛАК и Евросоюзом он официально признал в совместном заявлении позицию стран Латинской Америки и Карибского бассейна по вопросу Мальвинских островов. Она заключается в подчеркивании важности диалога и уважения международного права в сфере мирного разрешения споров», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

По мнению главы МИД южноамериканской страны Сантьяго Кафьеро, включение этого пункта в заявление можно считать «новым призывом международного сообщества к Великобритании, чтобы она выполнила свои обязательства по возобновлению переговоров о суверенитете с Аргентиной».

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