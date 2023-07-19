Более 40 военных ВСУ уничтожены при попытке высадиться ночью у Антоновского моста

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Артиллерия ВС РФ ночью уничтожила более 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке высадиться в районе Антоновского моста в Херсонской области, сообщил журналистам в среду представитель экстренных служб региона.

«Военнослужащие группировки „Днепр“ оперативно среагировали на попытку противника высадиться на наш берег: разведка своевременно обнаружила, а артиллерия мгновенно нанесла мощные удары. Уничтожено более 40 боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС)», — сказал он.