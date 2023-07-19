США решили приостановить финансирование Уханьского института вирусологии
11:32 19.07.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
США приостановили финансирование Уханьского института вирусологии. Американский Минздрав уведомил об этом китайскую организацию 17 июля.
Такое решение США приняли после того, как институт не смог предоставить запрошенные документы на фоне сообщений о проблемах безопасности в лаборатории, пишет Bloomberg со ссылкой на меморандум.
Представитель Минздрава сообщил CNN, что Уханьский институт вирусологии не опроверг опасений о нарушениях своих протоколов безопасности. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 12:32 19.07.2023
- Более 5 тыс. строений сгорели с 2022 года из-за перехода огня с палов сухой травы — МЧС РФ
- 12:30 19.07.2023
- Сбер открыл первый офис в Керчи
- 12:20 19.07.2023
- Выявленный в Египте тип лихорадки денге «заразен только в социальных сетях» — Минздрав страны
- 12:05 19.07.2023
- Глобальный разворот российской торговли на Юг и Восток уже состоялся — врио главы ФТС
- 12:00 19.07.2023
- Взрывы продолжаются на горящем войсковом полигоне в Крыму — Константинов
- 11:37 19.07.2023
- Мэр Собянин рассказал как благоустройство преобразило исторические набережные Москвы
- 11:20 19.07.2023
- Более 40 военных ВСУ уничтожены при попытке высадиться ночью у Антоновского моста
- 11:05 19.07.2023
- Аргентине впервые удалось добиться включения темы Мальвин в заявление саммита ЕС и СЕЛАК
- 11:00 19.07.2023
- Суд приговорил к 12 годам лишения свободы задержанного в РФ агента украинской разведки
- 10:32 19.07.2023
- США готовят меры против Киргизии из-за России - WP
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать