США решили приостановить финансирование Уханьского института вирусологии

11:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

США приостановили финансирование Уханьского института вирусологии. Американский Минздрав уведомил об этом китайскую организацию 17 июля.

Такое решение США приняли после того, как институт не смог предоставить запрошенные документы на фоне сообщений о проблемах безопасности в лаборатории, пишет Bloomberg со ссылкой на меморандум.

Представитель Минздрава сообщил CNN, что Уханьский институт вирусологии не опроверг опасений о нарушениях своих протоколов безопасности. Говорит Москва