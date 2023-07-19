0
0
143
НОВОСТИ

США решили приостановить финансирование Уханьского института вирусологии

11:32 19.07.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

США приостановили финансирование Уханьского института вирусологии. Американский Минздрав уведомил об этом китайскую организацию 17 июля.

Такое решение США приняли после того, как институт не смог предоставить запрошенные документы на фоне сообщений о проблемах безопасности в лаборатории, пишет Bloomberg со ссылкой на меморандум.

Представитель Минздрава сообщил CNN, что Уханьский институт вирусологии не опроверг опасений о нарушениях своих протоколов безопасности.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 19.07.2023
Более 5 тыс. строений сгорели с 2022 года из-за перехода огня с палов сухой травы — МЧС РФ
0
24
12:30 19.07.2023
Сбер открыл первый офис в Керчи
0
17
12:20 19.07.2023
Выявленный в Египте тип лихорадки денге «заразен только в социальных сетях» — Минздрав страны
0
52
12:05 19.07.2023
Глобальный разворот российской торговли на Юг и Восток уже состоялся — врио главы ФТС
0
79
12:00 19.07.2023
Взрывы продолжаются на горящем войсковом полигоне в Крыму — Константинов
0
81
11:37 19.07.2023
Мэр Собянин рассказал как благоустройство преобразило исторические набережные Москвы
0
126
11:20 19.07.2023
Более 40 военных ВСУ уничтожены при попытке высадиться ночью у Антоновского моста
0
172
11:05 19.07.2023
Аргентине впервые удалось добиться включения темы Мальвин в заявление саммита ЕС и СЕЛАК
0
186
11:00 19.07.2023
Суд приговорил к 12 годам лишения свободы задержанного в РФ агента украинской разведки
0
206
10:32 19.07.2023
США готовят меры против Киргизии из-за России - WP
0
254

Возврат к списку