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Взрывы продолжаются на горящем войсковом полигоне в Крыму — Константинов

12:00 19.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы продолжают раздаваться на войсковом полигоне в Крыму, где ранее в среду произошел пожар. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

«Сейчас взрывы еще раздаются, там ситуация динамичная», — сказал он.

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