Взрывы продолжаются на горящем войсковом полигоне в Крыму — Константинов

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы продолжают раздаваться на войсковом полигоне в Крыму, где ранее в среду произошел пожар. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

«Сейчас взрывы еще раздаются, там ситуация динамичная», — сказал он.