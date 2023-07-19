Взрывы продолжаются на горящем войсковом полигоне в Крыму — Константинов
12:00 19.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрывы продолжают раздаваться на войсковом полигоне в Крыму, где ранее в среду произошел пожар. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.
«Сейчас взрывы еще раздаются, там ситуация динамичная», — сказал он.
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