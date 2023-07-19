Глобальный разворот российской торговли на Юг и Восток уже состоялся — врио главы ФТС

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поворот российской внешней торговли в сторону стран Юга и Востока уже состоялся. Об этом в среду на рабочей встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщил врио руководителя Федеральной таможенной службы России (ФТС) Руслан Давыдов.

«Действительно, можно констатировать, что глобальный поворот нашей торговли на Восток и на Юг уже состоялся», — сказал Давыдов.