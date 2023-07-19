Выявленный в Египте тип лихорадки денге «заразен только в социальных сетях» — Минздрав страны
12:20 19.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обнаруженный в египетской провинции Кена тип лихорадки денге не передается от человека к человеку, а слухи о том, что он заразен, поддерживаются только некоторыми недобросовестными пользователями социальных сетей. Об этом в среду информировал помощник министра здравоохранения и народонаселения Египта по профилактической медицине Амр Кандиль.
«Выявленный тип вируса лихорадки денге может передаваться только через укусы комаров, в частности одного из их видов в провинции Кена», — сообщил помощник главы египетского Минздрава в телевизионной программе «Калима ахира». Он добавил, что «указанный тип лихорадки может быть „заразным“ для человека только в социальных сетях, где отдельные лица распространяют об этом слухи».
Кандиль опроверг измышления, что в районе, где выявлены случаи заболевания, может быть введен карантин. «Никаких карантинных мер не вводится, а период лечения не превышает недели», — пояснил помощник египетского министра. В этой связи он обратился к гражданам с просьбой «не создавать панику и не идти на поводу у недобросовестных пользователей соцсетей, распространяющих ложную информацию».
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