Выявленный в Египте тип лихорадки денге «заразен только в социальных сетях» — Минздрав страны

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обнаруженный в египетской провинции Кена тип лихорадки денге не передается от человека к человеку, а слухи о том, что он заразен, поддерживаются только некоторыми недобросовестными пользователями социальных сетей. Об этом в среду информировал помощник министра здравоохранения и народонаселения Египта по профилактической медицине Амр Кандиль.

«Выявленный тип вируса лихорадки денге может передаваться только через укусы комаров, в частности одного из их видов в провинции Кена», — сообщил помощник главы египетского Минздрава в телевизионной программе «Калима ахира». Он добавил, что «указанный тип лихорадки может быть „заразным“ для человека только в социальных сетях, где отдельные лица распространяют об этом слухи».

Кандиль опроверг измышления, что в районе, где выявлены случаи заболевания, может быть введен карантин. «Никаких карантинных мер не вводится, а период лечения не превышает недели», — пояснил помощник египетского министра. В этой связи он обратился к гражданам с просьбой «не создавать панику и не идти на поводу у недобросовестных пользователей соцсетей, распространяющих ложную информацию».