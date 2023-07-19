Более 5 тыс. строений сгорели с 2022 года из-за перехода огня с палов сухой травы — МЧС РФ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Огонь от палов сухой травы уничтожил более 5 тыс. строений на территории России с начала 2022 года. Об этом в среду сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

«В результате несанкционированных палов сухой растительности пострадали 18 населенных пунктов, сгорело более 5 тыс. строений», — сказал он.

При этом Куренков назвал борьбу с пожарами в России «достаточно результативной».