Более 5 тыс. строений сгорели с 2022 года из-за перехода огня с палов сухой травы — МЧС РФ
12:32 19.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Огонь от палов сухой травы уничтожил более 5 тыс. строений на территории России с начала 2022 года. Об этом в среду сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
«В результате несанкционированных палов сухой растительности пострадали 18 населенных пунктов, сгорело более 5 тыс. строений», — сказал он.
При этом Куренков назвал борьбу с пожарами в России «достаточно результативной».
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