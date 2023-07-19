Сбер открыл первый офис в Керчи
12:30 19.07.2023
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Фото пресс-службы Сбера
Предпринимателям Керчи стали доступны банковские услуги Сбера в режиме офлайн: в офисе банка они могут быстро зарегистрировать компанию или ИП, открыть расчётный счёт, получить электронную подпись, разместить депозиты, оформить кредит, открыть зарплатный проект, подключить торговый эквайринг. Также в Керчи теперь действуют акционные предложения для бизнеса, действующие по всей стране.
«Открытие офиса в третьей по населению агломерации полуострова Крым – важный этап расширения регионального присутствия Сбера. Клиентопоток в наших отделениях на полуострове в 2-3 раза выше, чем в офисах в сопоставимых по числу жителей южных городах, – рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – С начала мая мы обслужили более 36 тысяч человек. Клиенты активно получают наши дебетовые и кредитные карты, подключают мобильный банк, совершают платежи и переводы, оформляют вклады. Мы выдали более 400 ипотечных кредитов на сумму 1,62 млрд руб., а также более 6,5 тыс. потребительских кредитов. К числу популярных операций крымских офисов также относятся покупка и продажа валюты. Жители и гости Крыма активно пользуются нашими банкоматами – их количество достигло сегодня 86 устройств. В отделениях Сбера в Крыму обслуживаются почти 3000 корпоративных клиентов. На данный момент мы одобрили юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям кредитов на 44 млрд руб., в том числе субъектам малого предпринимательства одобрено заявок на финансирование на 8 млрд рублей. Уверен, офис в Керчи станет таким же востребованным, как и наши отделения в Ялте и Севастополе».
Всем жителям и гостям Республики Крым и Севастополя в СберБанк Онлайн доступна бесконтактная оплата товаров и услуг с помощью QR-кода и платежного стикера Сбера, а также переводы без комиссии в рамках установленных лимитов. Терминалами для безналичной оплаты товаров и услуг оборудовано уже более 1000 торговых и сервисных точек. Кроме того, уже в третьем квартале 2023 года будет запущена оплата услуг операторов мобильной связи.
Первые офисы Сбера в Ялте и Севастополе открылись в мае 2023 года.
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