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Глава британского МИ-6 назвал Китай главным объектом внимания его ведомства

13:00 19.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай, а не Россия стал главным объектом внимания службы внешней разведки Великобритании МИ-6. Об этом глава ведомства Ричард Мур заявил в ходе выступления в британском посольстве в Праге, которое на своем канале на платформе YouTube транслировало европейское издание Politico.

«Россия не является единственным самым важным стратегическим объектом внимания моей службы. Сейчас мы выделяем больше ресурсов на Китай, чем на что бы то ни было. Это отражает растущую глобальную важность Китая», — сказал Мур.

«Совершенно важно сотрудничать с Китаем по той простой причине, что ни одна международная проблема любой важности не может быть решена, если мы этого не сделаем», — пояснил глава МИ-6.

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