Патрульный корабль ЧФ уничтожил дрейфующую украинскую мину северо-восточнее Босфора

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патрульный корабль Черноморского флота (ЧФ) «Сергей Котов» обнаружил и уничтожил сорванную дрейфующую украинскую мину. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

«Патрульным кораблем „Сергей Котов“ Черноморского флота, выполняющим задачи в юго-западной части Черного моря, в 180 км северо-восточнее пролива Босфор была обнаружена сорванная дрейфующая украинская мина. По решению командира корабля в воздух был поднят вертолет Ка-27, экипаж которого уничтожил мину пулеметным огнем», — говорится в сообщении.