Военный эксперт призвал выводить из строя мосты через Днепр
13:20 19.07.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Военный эксперт призвал руководство ВС РФ выводить из строя мосты через Днепр. Это необходимо делать для сдерживания сил ВСУ. Провокации киевского режима должны пресекаться.
Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил директор музея войск ПВО в Балашихе Юрий Кнутов.
«Нам нужно более решительно и жёстко отвечать на подобного рода провокации, диверсии и теракты. Удары не должны наноситься по гражданскому населению, но на территории Украины большое количество военных объектов, большое количество мостов, которые до сегодняшнего дня практически не тронуты. Я полагаю, что пора переходить к тому, чтобы выводить из строя мосты через Днепр, по которым осуществляется поставка оружия, боеприпасов и личного состава в зону проведения СВО».
НОВОСТИ
- 14:12 19.07.2023
- В офисе президента ЮАР сообщили, что Путин не приедет на саммит БРИКС
- 14:00 19.07.2023
- Японию в январе — июне посетило на 536% больше россиян, чем в первом полугодии 2022 года
- 13:32 19.07.2023
- Мир начинает уставать от конфликта на Украине, считает президент Бразилии
- 13:05 19.07.2023
- Патрульный корабль ЧФ уничтожил дрейфующую украинскую мину северо-восточнее Босфора
- 13:00 19.07.2023
- Глава британского МИ-6 назвал Китай главным объектом внимания его ведомства
- 12:32 19.07.2023
- Более 5 тыс. строений сгорели с 2022 года из-за перехода огня с палов сухой травы — МЧС РФ
- 12:30 19.07.2023
- Сбер открыл первый офис в Керчи
- 12:20 19.07.2023
- Выявленный в Египте тип лихорадки денге «заразен только в социальных сетях» — Минздрав страны
- 12:05 19.07.2023
- Глобальный разворот российской торговли на Юг и Восток уже состоялся — врио главы ФТС
- 12:00 19.07.2023
- Взрывы продолжаются на горящем войсковом полигоне в Крыму — Константинов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать