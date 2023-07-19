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Военный эксперт призвал выводить из строя мосты через Днепр

13:20 19.07.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Военный эксперт призвал руководство ВС РФ выводить из строя мосты через Днепр. Это необходимо делать для сдерживания сил ВСУ. Провокации киевского режима должны пресекаться.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил директор музея войск ПВО в Балашихе Юрий Кнутов.

«Нам нужно более решительно и жёстко отвечать на подобного рода провокации, диверсии и теракты. Удары не должны наноситься по гражданскому населению, но на территории Украины большое количество военных объектов, большое количество мостов, которые до сегодняшнего дня практически не тронуты. Я полагаю, что пора переходить к тому, чтобы выводить из строя мосты через Днепр, по которым осуществляется поставка оружия, боеприпасов и личного состава в зону проведения СВО».

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