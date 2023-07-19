Мир начинает уставать от конфликта на Украине, считает президент Бразилии

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разные государства начали уставать от конфликта на Украине, но со временем наступит мир, который удастся заключить благодаря усилиям посредников. Об этом в среду заявил журналистам в Брюсселе президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«Мир начинает уставать. Страны начинают уставать <…>. Наступит момент, когда наступит мир. И тогда возникнет группа стран, которая сможет разговаривать с Россией и с Украиной», — приводит слова бразильского лидера агентство Bloomberg.