Японию в январе — июне посетило на 536% больше россиян, чем в первом полугодии 2022 года
14:00 19.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число граждан РФ, посетивших Японию за первое полугодие 2023 года, выросло на 536% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, когда в стране действовали различные ограничения, связанные с пандемией. Это следует из опубликованной статистики Японской национальной туристической организации.
За период с января по июнь в Японию въехали примерно 16,2 тыс. россиян, в то время как в 2022 году этот показатель составил около 2,5 тыс. человек. Вместе с тем в первом полугодии 2019 года, до пандемии коронавируса, Японию посетили 55 тыс. граждан РФ.
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